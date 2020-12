O jovem, Igor Gleison da Silva Santos, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de várias facadas na areia da praia de Japuíba, nas proximidades do aeroporto, em Agra dos Reis. Frequentadores do local avistaram o corpo e acionaram a Polícia Civil.

O corpo foi periciado e levado para o (IML) Instituto Médico Legal, de Angra.