Nicette Bruno morre por complicações do novo Coronavírus

A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, morreu neste domingo em decorrência de complicações no novo coronavírus. Nicette estava internada desde o dia 29 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A informação da morte foi confirmada pelo hospital por volta das 13h20. De acordo com a Casa de Saúde São José ela morreu por “complicações decorrentes da Covid-19”.

Pela manhã surgiu uma informação de que sua condição de saúde tinha piorado. Pela manhã, a filha de Nicette, Bruna Goularte havia deixado uma mensagem com uma foto Instagram a seguinte mensagem.

“Minha mãe, minha vida, meu amor #teamomaezinha #deuscuidadaminhamae”, escreveu Beth, que também é atriz.

VIDA E CARREIRA DE NICETTE BRUNO

Nicette Xavier Miessa é o verdadeiro nome de Nicette Bruno, atriz nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, que tem extensa carreira na televisão e teatro. Seu envolvimento na arte começou bem cedo, influenciada pela família, toda ligada à arte. Aos 4 anos, já declamava e cantava na Rádio Guanabara. Com 5, começou a estudar piano e se apresentar como pianista, e, aos 6 entrou no balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos 11 anos entrou para um grupo de teatro e passou por várias companhias.

Aos 14 anos já era atriz profissional. Em 1947, participou da peça “A Filha de Ilório”, que lhe rendeu uma medalha de ouro de Atriz Revelação pela ABCT (Associação Brasileira de Críticos Teatrais). Durante a adolescência ainda participou de muitas outras peças de destaque.

Quando tinha 17 anos, fundou com Paulo Goulart, com quem foi casada por 60 anos até 2014, ano da morte dele, em São Paulo, o Teatro de Alumínio, na Praça das Bandeiras, edifício sede do Teatro Íntimo Nicette Bruno (TINB), companhia criada em 1953. Nas décadas de 1950 e 1960, integrou muitas companhias e participou de muitas peças em todo o país.

Pioneira na televisão, esteve na extinta TV Tupi desde sua inauguração, em 1950. Esteve também em várias novelas das TVs Continental e Excelsior, participando de muitos recitais e teleteatros. A primeira novela foi “Os Fantoches”, em 1967, de Ivani Ribeiro. Naquela década, participou dos sucessos “A Muralha”, “Sangue do Meu Sangue” (primeria versão, 1969), e já na TV Tupi “O Meu Pé de Laranja Lima” (primeira versão, 1970) e “Éramos Seis” (terceira versão, 1977, na qual foi a protagonista, Dona Lola).

No mesmo canal atua na última novela da emissora, “Como Salvar Meu Casamento”.

Em 1981, foi para a Rede Globo atuando na série “Obrigado, Doutor!”. Depois esteve em uma série de novelas, séries e minisséries de sucesso como “Rainha da Sucata”, “Mulheres de Areia” e “A Próxima Vítima”, além de “Alma Gêmea” e “Sete Pecados”.

Entre 2001 e 2004 deu vida à dona Benta da nova versão do “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. A carreira inclui ainda o especial “Nada Fofa” e novelas como “Joia Rara”, “Pega Pega” e “Órfãos da Terra”. Em 2020 atua na 5ª versão de “Éramos Seis” contracenando com Irene Ravache e Gloria Pires, intérpretes da Lola de 1994 e daquele ano.

Nicette também passou pelo cinema e teatro. Nicette e Paulo Goulart tiveram três filhos (Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho) – eles haviam se conhecido em 1952 em uma peça e se casados dois anos mais tarde em São Paulo. Em 2010, lançou com o marido o livro “Grandes Pratos e Pequenas Histórais de Amor”.

Na carreira longeva, a atriz ganhou prêmios como o da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, o Leão Lobo, o Shell de Teatro, a Ordem do Ipiranga, o Eusélio Oliveira, o Tropeiro, o Cesgranio de Teatro e o Mário Lago, este em 2018 entregue no “Domingão do Faustão”. Também foi consagrada com o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte e com o Brazilian International Press Awards.