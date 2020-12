Homem se joga na frente de caminhão e deixa bilhete isentando motorista de culpa

Um homem, de 46 anos, morreu atropelado por volta das 5 horas, desta segunda-feira, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Itatiaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no bolso da vítima foi encontrado um bilhete com os dizeres. “Declaro que o condutor não teve culpa. Coloquei-me em rota de colisão intencionalmente”. O homem morreu no local.

A pista sentido Rio de Janeiro ficou parcialmente interditada. Gerou apenas lentidão no trânsito. A equipe PRF permaneceu no local até às 08h45min, quando o cadáver foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), em Resende. O registro foi feito na 99ª DP de Itatiaia.