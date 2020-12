Forte chuva deixa moradores em alerta, em Angra dos Reis

A chuva que atinge Angra dos Reis desde a madrugada desta terça-feira (22) deixa a cidade em alerta. A Defesa Civil registrou deslizamentos de terra no Centro, com interdição de uma casa, e também no Morro da Carioca e no Grataú, onde dois imóveis foram atingidos. Também houve registro de duas movimentações de rocha no Frade, no Morro da Constância, com duas residências atingidas.

Segundo o órgão, nas últimas 24 horas o acumulado de chuva em Angra dos Reis chegou a 145 milímetros. Foram abertos dois pontos de apoio na Ilha Grande (Araçatiba e Praia Vermelha), um no Bracuí e o outro na Gamboa do Bracuí para acolher os moradores que receberam orientação para deixarem as suas casas.

Até o fim desta tarde, moradores de nove bairros, que residem em áreas de alagamento e deslizamento, receberam SMS de evacuação: Praia de Araçatiba, Praia Vermelha e Provetá, na Ilha Grande; Bracuí, Gamboa do Bracuí, Ilha do Jorge, Santa Rita do Bracuí, Sertão do Bracuí e Itanema.

A orientação é que os moradores fiquem atentos aos SMSs emitidos pela Defesa Civil e, ao receber um aviso de evacuação, procurem um lugar seguro. Para receber os alertas, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da residência. Foco Regional