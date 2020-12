Risco de queda de árvore deixa o trânsito parcialmente interrompido na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa

ERRATA NOTA PMBM

Visando minimizar o risco da queda de uma grande árvore no bairro Colônia Santo Antônio, na altura do estádio Leão do Sul, a Prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias de Meio Ambiente, Manutenção Urbana, Defesa Civil, Guarda Municipal e da concessionária que abastece a energia no município realizará, a partir das 13 horas desta terça-feira (22), sua remoção. Com iniciativa, a via ficará parcialmente interditada. A guarda acompanhará o serviço orientando os condutores em esquema siga e pare. Rialto é um caminho alternativo para o desvio.

A prefeitura ainda informa que os moradores não sofrerão com a falta de energia, porém o serviço afetará o cabeamento de telefonia e internet. A previsão é que o serviço seja finalizado até a próxima quinta-feira, dia 24.

Apesar dos transtornos causados durante a execução, a prefeitura reforça que a ação, além ser de grande utilidade ao município, evitará maiores incômodos no futuro.