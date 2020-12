Polícia Militar apreende arma e drogas em Resende

Policiais militares receberam informação nesta quarta-feira, sobre dois suspeitos que estariam com uma arma praticando o tráfico de drogas na Rua 1, nas proximidades de um matagal, no bairro Vila Unida, em Resende.

Os policiais foram ao local da denúncia e avistaram um suspeito com as mesmas características saindo de um matagal com uma dola de maconha em sua mão. Ao avistar os policias o suspeito tentou jogar a droga no chão.

Os agentes fizeram buscas no local e encontraram uma carga de maconha e uma arma de fogo aparentando ser de calibre 28. As drogas e a arma foram levadas para a Delegacia de Polícia de Resende.