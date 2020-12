Caminhonete com registro de furto é recuperada pela PRF, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, uma caminhonete Montana, com placa de São Paulo, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A equipe da 7ª Delegacia abordou o veículo, tendo como condutor um homem, de 41 anos. Ao solicitar a documentação do veículo o condutor apresentou um recibo de compra e venda, mas em consulta aos sistemas foi verificado haver um registro de furto com data de 22 de dezembro de 2020 (terça-feira), no município de São Paulo.

Os agentes fizeram um contato com a declarante do furto que informou que a caminhonete, estava à venda, mas que o “cliente” pediu para dar um volta para verificar se estava tudo em dia e não retornou. Ele ainda conseguiu o CRV (Certificado de Registro do Veículo) que foi apresentado aos agentes de forma fraudulenta.

O homem foi preso por furto de veículo e a ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí. O carro foi recuperado e o homem foi preso por furto de veículo automotor.