Édson Correia, o “Edinho Gordo” morre por coronavírus

Morreu na noite de quarta-feira, o ex-diretor e o idealizador do “Bingão do Voltaço”, Édson Correia, o Edinho Gordo, como era tratado pelos amigos. Edinho tinha 74 anos.

Ele estava internado há 10 dias no Hospital da Unimed com complicações da Covid-19. Edinho, que também era ligado ao jogo do bicho na cidade, tinha comorbidade, excesso de peso e era diabético.

Edinho foi submetido a uma cirurgia abdominal, mas não resistiu e foi a óbito. Como é de praxe em casos de morte por coronavírus, não haverá velório. O horário do sepultamento ainda não está marcado.