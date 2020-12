Natal Sorriso atende cerca de 110 crianças no bairro Ponte Alta

O Projeto Natal Sorriso que está completando oito anos, foi realizado no último dia 23, quarta-feira, às 15 horas, com a participação de 110 crianças no evento que já é uma tradição, no Antigo Campo da Brahma, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Este ano o guarda municipal Claudinei Evangelista de Assis, o idealizador do projeto, conhecido como Claudinei Conselheiro, atendendo as normas de segurança decidiu apenas brindar as crianças com presentes sanduíches e picolés, obedecendo às normas de segurança de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), devido à pandemia.

Os participantes obedecendo às restrições de distanciamento e usando máscaras foram distribuídos num local totalmente aberto em um campo de futebol todo demarcado. Apesar das restrições, o evento foi considerado um sucesso.

O guarda municipal e ex-conselheiro municipal destacou as dificuldades da realização do evento. “É muito gratificante ver o sorriso estampado no rosto de cada criança, apesar da pandemia e situação em que passa o nosso país, conseguimos realizar o evento com sucesso”, finalizou Claudinei.