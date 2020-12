A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde divulgou na noite de quinta-feira o número oficial do coronavírus no município que agora tem mais três óbitos. O número chegou a 201 mortos pela pandemia.

O governo não divulgou mais detalhes sobre as vítimas, como idade, sexo, etc. De acordo com a prefeitura, mais 40 casos da doença foram registrados em Barra Mansa, que tem agora 6.088, sendo 5.589 pessoas já recuperadas.