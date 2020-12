Barra Mansa mantém serviços de combate ao coronavírus

Cinco unidades de saúde referência no combate à doença funcionam entre os dias 28 e 30, de 8:00 às 22:00. Centro de Tratamento da Covid continua atendimento 24 horas. Farmácia Municipal atende de 8:00 às 14:00

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, manterá em funcionamento nos próximos dias 28, 29 e 30, as unidades de saúde referências para o atendimento a Covid-19. São elas: Clínica da Família da Vista Alegre, UBS da Vila Orlandélia, Bocaininha, Siderlândia e a Policlínica do Bairro Boa Sorte. As cinco unidades funcionarão das 8:00 às 22:00.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou que mesmo durante o período das festas de fim de ano a Prefeitura tem mantido os serviços de prevenção ao novo coronavírus. Afirmou ainda que o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, continua com os atendimentos 24 horas por dia. “No Centro, os pacientes passam pela consulta médica, realiza testes rápidos ou o swab e se necessário já é encaminhado para internação na própria unidade. Os pacientes que não precisam ser hospitalizados recebem o kit de medicamentos prescritos para a doença”, detalhou.

Sérgio Gomes disse ainda que neste período a Farmácia Municipal funcionará de 8:00 às 14:00, e orientou para que aos primeiros sintomas da doença, o paciente busque atendimento. “Estamos mantendo o nosso compromisso com o cidadão barra-mansense de atendimento à saúde e o combate ao coronavírus. Pedimos as pessoas que respeitem as recomendações sanitárias de uso da máscara facial, higienização das mãos e distanciamento social. Este não é o momento de aglomerações. A pandemia não acabou”, finalizou o secretário. Foto: Paulo Dimas