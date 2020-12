O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por um transeunte dentro de um rio na altura da Rua Silvio Camargo, no distrito de Juparanã, em Valença. Segundo policiais militares, um homem estava seguindo para o trabalho quando avistou o cadáver.

O corpo do homem foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal, de Barra do Piraí. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, do município.