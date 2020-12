Um golfinho da espécie boto-cinza foi encontrado morto na manhã deste sábado, por volta das 6 horas, na Praia do Coqueiro, em Paraty. Técnicos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), estavam, por volta das 11 horas, indo ao o local para recolher o golfinho e realizar os estudos necessários para identificar a causa da morte.

Qualquer ocorrência deste tipo nas praias de Angra ou Paraty podem ser passadas ao (21) 9 9784-0777