Prefeitura de Resende e ‘médico sem fronteiras’ promovem treinamento para profissionais da saúde 

Ação organizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde é fundamental para o aprimorar a eficiência do atendimento diário à população

A Prefeitura de Resende, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, está constantemente buscando novos meios de aprimorar o corpo de profissionais que conduzem a Saúde Pública do município. A mais recente ação realizada junto ao NEPS é resultado de uma parceria com a ONG “Médico Sem Fronteiras” e com a equipe de Educação e Superintendência da APS da Secretaria de Estado de Saúde/RJ.

O curso decorrente da parceria contemplou, até este mês, cerca de 580 profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS). O conhecimento é focado na “Prevenção e Combate à Infecção”, tema muito recorrente no dia a dia das unidades de saúde e que afeta diretamente a segurança da população e também dos profissionais da saúde.

Com metodologia digital, em curso online, diversos profissionais da saúde que atuam em postos distantes, como as Unidade de Saúde da Família de Visconde de Mauá, Engenheiro Passos, Fumaça e Capelinha puderam adquirir novos conhecimentos e se alinhar com todas as equipes. Entre os pontos abordados no curso estão: a devida lavagem de mãos, o circuito dos pacientes, a proteção individual, através dos EPI’s, limpeza e desinfecção, manejo de resíduos, entre outros.

– Este curso foi ofertado no primeiro semestre pelo “Médico Sem Fronteiras” e pela SES/RJ para um número limitado de profissionais. Porém, como percebemos a grande relevância do tema, principalmente diante da pandemia, ficou decidido que seria expandido para todos os profissionais da saúde de Resende. Tem uma relevância muito grande e é o tipo de ação compatível com as diretrizes do NEPS, que segue na busca incessante por agregar conhecimento e aprimorar a saúde pública – comentou a coordenadora do NEPS, Mariane de Paula Gomes.

Dentre os objetivos principais que norteiam o curso estão a proteger da equipe, evitar a contaminação cruzada direta e indireta, o uso adequado dos EPI’s para evitar escassez de estoque, além de tranquilizar a equipe diante das incertezas do cotidiano.