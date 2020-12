Chuvas causam deslizamentos e alagamentos em Três Rios

As chuvas intermitentes que vem atingindo a região, principalmente as que ocorreram no sábado, estão provocando alagamentos e deslizamentos em Três Rios. O bairro Rua Direita é o mais afetado, com ruas inundadas e quedas de encostas.

A Defesa Civil foi acionada para atender os moradores mais afetados. No bairro Rua Direita e Vila Isabel ocorreram deslizamentos de terras.

Segundo a Defesa Civil, a água invadiu imóveis nas ruas Hide Ibrahim, Benjamin Constant e Marta Ank. A Defesa Civil informou que não houve desabrigados ou desalojados.