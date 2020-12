Homem é baleado durante confronto com a Polícia Militar

Um homem foi baleado nesta segunda-feira (28) durante um confronto com policiais militares, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. A troca de tiros aconteceu entre as avenidas Rio Branco e Barão de Mauá.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o local verificar informação de que ocorreria uma baile funk no bairro na quinta-feira (31), véspera de ano novo. Ao chegar no local a equipe observou que havia uma tenda, que já estava montada para o evento, e foi recebida a tiros por três homens.

Os agentes revidaram os disparos, onde acabaram atingindo o suspeito na mão e no quadril. Ele informou aos policiais que ao correr entregou a sua arma para o comparsa, que conseguiu escapar com o outro suspeito. De acordo com a PM, após uma varredura pelo local, foram encontrados entorpecentes, ainda não contabilizados, e um rádio transmissor. Com o baleado, os agentes apreenderam um coldre.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou o homem, que não teve a idade divulgada, a uma unidade médica. Ele está sob custódia policial. Matéria: Felipe Cury