Polícia Militar prende jovem com arma e drogas na Vila Brígida, em BM

Policiais militares receberam uma denúncia na tarde deste domingo, por volta das 16h15min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Vila Brígida, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e flagraram um jovem, de 18 anos, com um revólver, munições, 32 trouxinhas de maconha, três sacolés de cocaína, três pedras de crack e um aparelho celular.

Durante abordagem o jovem descartou as drogas, tentando evitar o flagrante, mas a arma foi encontrada em sua cintura. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria assumido o envolvimento no homicídio de um adolescente com deficiência mental, ocorrido no bairro Vista Alegre.

O suspeito, as drogas e a arma foram levados para a Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.