Barra Mansa pagau integralmente a renda emergencial da cultura

Recurso atendeu artistas credenciados do município. Neste período de crise sanitária, setor cultural sofreu expressivo impacto

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, informou nesta terça-feira, 29, que o município pagou integralmente as três parcelas do subsídio da Lei Aldir Blanc as organizações culturais credenciadas. Foram 323 agentes e organizações beneficiadas entre editais, prêmios, subsídios e contratações de serviços.

– A Lei Aldir Blanc foi cumprida rigorosamente em Barra Mansa, principalmente por termos um poder civil atuante e participativo no Conselho de Cultura. Atuamos com agilidade na burocracia interna. Contamos com a destreza da Procuradoria, Controladoria e Secretaria de Administração. Nós praticamente zeramos a conta, a reversão será apenas de R$ 0,18. Conseguimos atender a todos os setores culturais em nossa cidade – destacou.

Ao todo, Barra Mansa recebeu R$ 1.241.519,43 do Governo Federal, possibilitando a concessão do subsídio para setores artísticos e também da cultura afro, calendário cultural, artesanato, mestres de folia de reis e de capoeira, entre outros.

O município foi o primeiro no Estado do Rio a liberar o pagamento. “O barra-mansense foi privilegiado por ter acesso ao recurso antes dos demais. Para que isso fosse possível, a Fundação trabalhou arduamente. Estivemos um passo a frente o tempo todo, e isso permitiu que ajudássemos os outros municípios e Estados que utilizaram o material que produzimos como referências, como por exemplo os editais, regulamentações, atas e soluções de reprogramação”.

Muitos projetos contemplados já foram entregues como as visuais, apresentações musicais, teatrais e arte urbana. “Agora vamos acompanhar uma intensa programação em 2021 com todos os selecionados. Ainda temos muito trabalho pela frente, porém, o mais importante já foi feito, nossos agentes culturais não ficaram desamparados na cidade”, disse o presidente do Conselho Municipal de Cultura, o capoeirista Augusto Hernandes.

Todas as informações estão disponíveis no Portal da Transparência em https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/lei-aldir-blanc/

A Lei Federal nº 14.017/2020, homenageia o escritor e compositor carioca Aldir Blanc, falecido em maio, vítima da Covid-19. A partir da iniciativa, o setor cultural do Brasil teve acesso a R$ 3 bilhões, oriundos do Fundo Nacional de Cultura, para atender os fazedores de cultura afetados pela crise, com 50% repassados para os estados e 50% para municípios.