Serviços de manutenção beneficiam 15 bairros de Volta Redonda

Equipes da Secretaria de Infraestrutura executam capina, roçada, recolhimento de resíduos e recomposição asfáltica

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), atua em 15 bairros com serviços de manutenção nesta terça-feira, dia 29. As equipes da secretaria e empresa contratada estão divididas para executar os serviços de capina, roçada , recolhimento de resíduos e recomposição asfáltica. Neste fim de ano, as praças dos bairros Monte Castelo, Santa Cruz, Niterói, Sessenta, São João e São Luiz também estão recebendo atenção especial das equipes de manutenção da SMI.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, afirmou que os serviços de manutenção da cidade seguindo comuns pelos funcionários da SMI. “É preciso estar todos os dias nas ruas para atender as demandas da população, ainda mais neste período de maior incidência de chuva, quando a limpeza, a capina e a roçada, por exemplo, são muito importantes”,.

Os serviços de capina e roçada ocorrem nos bairros Barreira Cravo, Conforto, Ponte Alta, Aterrado, Beira-Rio e em trecho da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) na entrada da Vila Elmira. A equipe de recolhimento de resíduos atua no bairro Siderópolis. Na parte da tarde desta terça-feira, dia 29, o bairro Ponte Alta recebe operação tapa-buracos. Secom / VR com foto de Evandro Freitas