A Defesa Civil de Resende foi acionada no início da noite de terça-feira, por volta das 18h30min, para verificar o transbordamento do Rio Preto, que estava atingindo várias ruas da Avenida Wenceslau Braz, no Distrito de Visconde de Mauá, em Resende.

Os contatos com a Defesa Civil foram feitos através do telefone 199. Os agentes foram até o local e constataram que não ocorreram desabrigados ou desalojados. O nível do rio chegou a 1,96 metros.