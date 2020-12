Prefeitura de Volta Redonda inicia entrega de uniformes nas escolas

Parte das unidades já recebeu o material e a programação prevê que o restante seja distribuído entre os dias 11 e 15 de janeiro; são mais de 40 mil kits

Visando iniciar o ano letivo de 2021 com os alunos uniformizados, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), fez um planejamento de compra dos uniformes e uma programação de entrega. Os kits de uniformes já foram comprados e serão entregues em duas etapas. A primeira parte começou a ser distribuída neste mês nas escolas e o restante está programado para chegar entre os dias 11/01 a 15/01.

Serão oferecidos três tipos de kits para os alunos. Para as creches e educação infantil; ensino fundamental, do 1º ao 5º ano; e para os estudantes da segunda fase do ensino fundamental. O primeiro kit contém uma calça de helanca e uma jaqueta de helanca; duas bermudas de helanca; duas camisas de meia malha manga curta, nos tamanhos de 02 ao 16 anos e p, m, g, ggeg; e uma camisa regata nos tamanhos de 02 ao 16 anos e p, m, g, ggeg para alunos da educação infantil e educação especial.

O segundo conjunto é formado por uma bermuda de helanca; três camisas de meia malha manga curta e uma camiseta regata (para educação física), confeccionada em tecido meia malha, nos tamanhos de 06 aos 16 anos e p, m, g, gg e eg, para alunos do ensino fundamental 1º ao 5º ano. O terceiro contém três camisas manga curta (para uso escolar) e uma camiseta regata (para educação física), confeccionada em tecido meia malha, tamanhos de 10 aos 16 anos e p, m, g, gg e eg, para alunos do 6º ao 9ª ano do ensino fundamental e EJA.

No total serão disponibilizados para a Rede Municipal de Ensino 40.492 kits, divididos em kit 01, 12.791 unidades; kit 02, 14.832; e kit 03, 13.069 unidades. Um investimento de R$ 3.683.674,80 em uniformes escolares.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, esse planejamento foi feito para que os alunos possam começar o ano letivo uniformizados. “Esse já foi um ano atípico e todos tiveram que se esforçar e se adaptar. Então nos adiantamos para já garantir os kits de uniformes escolares para 2021”, comentou Rita.

Secom/VR com fotos de divulgação