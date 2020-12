Prefeitura entrega documentos ao governo do estado para programa habitacional 2021

O encontro foi na última segunda-feira, dia 28; a iniciativa irá construir 400 unidades habitacionais para famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Resende deu mais um passo importante para dar continuidade ao Programa Habitacional 2021 no município. Nesta última segunda-feira, dia 28, o prefeito Diogo Balieiro Diniz foi até o Rio de Janeiro para uma reunião com o secretário estadual de infraestrutura e obras, Bruno Kazuhiro para a entrega de documentos para que seja iniciada em breve a construção das 400 unidades habitacionais.

Com a entrega das escrituras e documentos necessários para a construção das residências, a equipe da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras começará a desenvolver os projetos de como serão as unidades habitacionais.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado do Rio neste projeto habitacional que chegará ainda em 2021.

– O ano de 2021 será de importantes avanços em Resende e esta parceria com o Estado na construção de 400 unidades habitacionais irá beneficiar centenas de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Com este projeto, as pessoas finalmente terão sua casa própria– frisou Diogo Balieiro Diniz.

A parceria com o Estado para a construção das 400 unidades habitacionais em Resende foi iniciada em novembro deste ano. Na época do encontro entre o prefeito e o secretário estadual de infraestrutura e obras, Bruno Kazuhiro, foram abordados ainda a regularização fundiária e a entrega de certificação de posse para os moradores beneficiados no passado, mas que ainda não receberam os documentos.

Outro projeto habitacional para 2021

A prefeitura está construindo 64 novos apartamentos na Baixada da Olaria. Este programa faz parte do PAC/FNHIS (Programa de Aceleração do Crescimento/Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social), do Governo Federal. A construção residencial será composta de dois blocos de prédios com quatro pavimentos e contemplará famílias cadastradas que aguardam há anos.