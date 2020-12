Casal é preso por roubo em Barra Mansa

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais militares nesta quarta-feira, após praticar um roubo a uma padaria na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Policiais militares foram informados do roubo por uma funcionária e saiu em busca dos assaltantes. Os dois foram presos nas proximidades da Igreja São Sebastião, no Centro da cidade.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa onde foi verificado que o homem tinha seis passagens por furto e a mulher já havia sido presa uma vez por roubo.