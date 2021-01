Acidente envolve dois veículos na Estrada para Quatis

Um acidente envolveu dois veículos de passeio no final da manhã desta sexta-feira, na estrada que liga o distrito de Floriano (Barra Mansa) à Quatis. Os dois veículos bateram de frente e deixou feridos. Duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde) prestaram socorro as vítimas que foram levadas para o Hospital de Emergência, em Resende.

A Polícia Militar esteve no local para confeccionar o Boletim de Ocorrência de Trânsito. A unidade hospitalar não informou sobre a saúde das vítimas.