Deputado  Antonio Furtado participa da posse de Serfiotis e envia mensagem parabenizando os demais prefeitos

Devido a pandemia, muitas cerimônias aconteceram fechada para o público

Diferente dos anos anteriores, a maioria das cerimônias de posse dos prefeitos e vereadores da região aconteceram fechadas para o público e com transmissão pela internet devido à pandemia. Em Porto Real, a posse teve participação do público e contou com a presença do deputado federal Delegado Antonio Furtado, que fez questão de prestigiar Alexandre Serfiotis, eleito na cidade.

– Vim aqui para parabenizar os eleitos pela posse. O prefeito Alexandre Serfiotis é um amigo que a política me deu. Vamos trabalhar juntos para trazer ainda mais investimentos e melhorar a qualidade de vida da população. A cidade de Porto Real não perdeu um deputado, ganhou um prefeito que pode fazer muito pela cidade. Eu continuo em Brasília e lá buscarei recursos para o município – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Com a posse, Alexandre Serfiotis deixa o cargo de deputado federal para assumir a posição de prefeito em Porto Real. Para não deixar a cidade sem verbas federais, tem contado com a experiencia adquirida em Brasília e o apoio e a parceria de parlamentares como o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

– A saúde é uma grande necessidade do povo e sei que poderemos contar com a ajuda do deputado Delegado Antonio Furtado para trazer investimentos para a nossa cidade. Obrigado a todos que confiaram e acreditaram em mim. Vamos governar olhando para a frente – agradeceu o prefeito de Porto Real.

Mesmo não estando presente nas posses das cidades que tiveram a cerimônia fechada para o público, o deputado federal Delegado Antonio Furtado fez questão de parabenizar os prefeitos empossados por telefone e manter os apoios de buscar recursos para as cidades da região.

– Ainda estamos em um período de pandemia e é necessário respeitar as regras para evitar aglomeração. Mesmo que não tenha sido possível fazer de maneira presencial, parabenizei o prefeito Neto pela posse hoje. Aproveitei para reafirmar o meu apoio e o envio de recursos para a cidade. Logo após os resultados da eleição conversamos pessoalmente e me comprometi a enviar R$2 milhões para a saúde de Volta Redonda – contou o parlamentar.

Em Pinheiral, Quatis, Mendes, Porto Real, Barra Mansa, Barra do Piraí e Piraí os prefeitos empossados receberam a visita do deputado federal Antonio Furtado no mês passado. Além de serem parabenizados, receberam a notícia do envio de verbas, ainda esse ano, para diversas áreas como educação, saúde, segurança e inclusão social.

– É importante manter uma parceria com os prefeitos da nossa região. Vamos trazer ainda mais recursos para serem investidos em saúde, infraestrutura e educação. Sabia que não seria possível estar em todas as cerimônias de posse, por isso aproveitei para parabenizá-los antes e reafirmar meu compromisso de trabalhar, em Brasília, para trazer ainda mais investimentos para a nossa região. Não paramos de trabalhar no mês passado e neste ano não será diferente. – afirmou o deputado Delegado Antonio Furtado. Matéria: Suély Zonta