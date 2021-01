Chuvas provocam inundações na Vila do Abraão em Angra dos Reis

As fortes chuvas provocaram alagamentos na manhã deste sábado em vários pontos da Vila do Abração, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Segundo a Defesa Civil de Angra, o volume de água das últimas 24 horas, atingiu 175 mm. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar uma pessoa que estava dentro de casa com água acima da cintura e não conseguia deixar o local.

No Parque Mambucaba o volume chegou ao máximo atingindo 80 mm. Uma árvore caiu em cima de uma casa, na Rua Sargento Beanor Joaquim de Souza, no Morro do Carmo, mas não fez vítimas. Apenas danificou o telhado.

Ocorreram deslizamento de terras em alguns trechos da Rio-Santos. No centro de Angra dos Reis a situação é tranquila. A Defesa Civil continua em estado de alerta.