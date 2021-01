Um homem, ainda não identificado, foi assassinado à tiros na noite deste sábado, na Rua da Caviana, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A Polícia Militar está no local aguardando a chegada do perito da Polícia Civil.

As primeiras informações dão conta de que um homem numa moto desferiu os tiros contra a vítima que morreu no local.