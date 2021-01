Uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada na tarde deste sábado, dentro de um estabelecimento comercial, na Rua Nova Iguaçu (Rua da Creche), no bairro Japuíba, nas proximidades do Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis. A Polícia Militar esteve no local e não conseguiu arrolar testemunhas.

A polícia tenta saber o motivo e o autor dos disparos. O corpo da mulher foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis.