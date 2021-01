Neném está otimista e aposta numa nova Volta Redonda

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Farias, o “Neném”, está otimista com relação ao governo Antônio Francisco Neto (DEM).

Neném disse o ano que passou foi muito difícil para todo o país. Ele citou a pandemia que foi um fator negativo e não deixou de criticar a administração anterior.

Neném disse que apesar da amizade com o atual prefeito, vai continuar votando o que é bom para o município. “A população pode contar comigo. O que for bom para o município eu vou votar a favor”, disse o presidente da Câmara de Vereadores.

Neném disse também que a situação dos servidores públicos é muito triste. “A gente fica triste de ter uma ceia e onze mil servidores não terem condições de comprar um frango. A gente está sofrendo junto com eles. Lamento e espero que tudo mude com o novo governo. A gente vai tirar o município do buraco”, disse Neném.

O jornalista Osmar Neves, da Gazeta dos Bairros, aproveitou e emendou duas perguntas. A primeira foi sobre o município que está gastando mais do que recebe. “O prefeito Neto me deu uma informação que vai reduzir os cargos comissionados. Ele disse que vai reduzir em R$ 2 mi, São duas folhas de pagamentos sem pagar e não podemos ficar devendo salários aos servidores”, disse Neném.

Neném respondeu outra pergunta formulada pelo jornalista sobre o corte do duodécimo, Neném disse que é uma prática devolver o que sobra do duodécimo. No governo passado devolvemos R$ 800 mil. Isso é normal e não vemos problema em devolver o que sobra”, disse Neném.