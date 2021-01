Polícia Militar apreende drogas em Resende

Policiais militares receberam uma informação sobre um veículo Vectra (verde) que estaria com três suspeitos entregando drogas em frente a Vila Andorinha, (Mutirão), em Resende. Os policiais foram até o local e depararam com os três suspeitos dentro do veículo. Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado. Porém ao efetuar buscas pelo local, os policiais encontraram grande quantidade de drogas.

Os três suspeitos foram levados junto com as drogas para a Delegacia de Polícia de Resende, para as medidas cabíveis.