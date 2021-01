Vídeo: Neto pede união de todos, promete pagar servidores públicos e recuperar as finanças do município

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), afirmou assim que chegou ao Palácio 17 de Julho, que vai quitar o pagamento do mês de novembro dos servidores públicos ainda esta semana.

Neto disse que mais de R$ 16 milhões foram bloqueados do município para pagar precatórios. Ele disse que vai ser preciso muito trabalho e dedicação.

“Sou prefeito pela quinta vez e nunca tinha visto uma situação tão delicada. Você arrecada R$ 54 mi e gasta R$ 68 mi com folha de pagamento, com os dois hospitais e despesas que você não pode evitar. Mas aceitamos esse desafio e a população confiou na gente muito, muito e muito. Sou muito grato ao povo da nossa cidade”, disse Neto.

Sobre a saúde, Neto disse que falta muito para melhorar. A saúde em nossa cidade não existe. Os nossos hospitais não funcionam a emergência não funciona direito e os postos falta tudo. Temos urgência para resolver essa situação”, disse Neto.

Neto anunciou também uma operação tapa buracos. “Vamos começar a tapar os buracos que são muitos na cidade e vamos melhorar a iluminação pública. Enfim, precisamos vencer. A população acreditou na gente e precisamos muito da Câmara de Vereadores. Acabou a eleição e a oposição. Queremos uma oposição com a verdade”, disse Neto.

Sobre as exonerações, Neto disse que foi uma medida dura, mas necessária. “A primeira medida foi muito dura e tivemos que exonerar todos os cargos comissionados e todas as funções de confiança, disse Neto.

O prefeito disse que vai cortar tudo, menos a educação e saúde. A segurança terá parceria com o 28º Batalhão da Polícia Militar e com a Risp. O prefeito também destacou a importante de uma parceria com o maior empresário da cidade, o presidente da (CSN) Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbruch.

O prefeito também agradeceu a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), de Volta Redonda que anunciou uma ajuda de R$ 500 mil para criação em janeiro de 30 leitos (18 de UTI e 12 de UI) no Hospital do Retiro, anexo da Unifoa.

O prefeito teceu também vários elogios ao vice-Sebastião Farias, responsável pela construção do Estádio Raulino de Oliveira, salientando que o custo da obra ficou bem abaixo do mercado. Farias também foi o responsável pela obra do Hospital do Retiro, que teve um custo bem abaixo do mercado.

“Me orgulho muito de ter um vice honesto. A obra do Estádio da Cidadania que estava avaliada em R$ 54 mi foi feito por R$ 16. O Hospital Regional também teve um custo reduzido e com uma qualidade muito melhor. Por isso eu confio no meu vice. Tenho certeza que ele vai fazer a diferença”, disse Neto.

Ao final da entrevista, o prefeito Neto assinou alguns decretos (exoneração e nomeação dos seus secretários). No mesmo dia da posse do prefeito Neto, A Guarda Municipal, que tem o comando de João Batista, já estava nas ruas em várias esquinas, mostrando que a rua passará a ser melhor monitorada, agora voltando coma parceria com o 28º BPM e Ciosp.