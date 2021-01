Homem assalta drogaria no bairro Santo Agostinho

Um homem armado com uma faca assaltou na noite deste sábado, a Drogaria Moderna, localizada na Rua Soldado Francisco Alves da Rocha, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, o criminoso, vestido com um casaco azul e boné azul, invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto. Ao perceberem o roubo, as funcionárias se trancaram no banheiro da drogaria.

Clientes que estavam do lado de fora da drogaria informaram aos policiais militares que o assaltante fugiu a pé. Imagens das câmeras de monitoramento foram disponibilizadas aos agentes para tentar chegar até o criminoso.

Foram levados R$ 352, além da gaveta que armazenava o dinheiro. Foto: Reporodução