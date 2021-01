Casal é agredido dentro de lancha em Angra dos Reis

O casal, Sheila Gomes Richa e seu namorado Lucas Carvalho de Castro, foi agredido por três pessoas (dois homens e a namorada de um deles) na tarde desta última sexta-feira (1º de janeiro), em Angra dos Reis.

Raquel, a irmã de Sheila, também foi agredida com chutes nas costas e nas costelas quando interveio na confusão. Segundo a polícia, a confusão teria ocorrido depois de um desentendimento entre as duas mulheres que estavam em outra lancha. Segundo apurou a polícia, a namorada de um dos agressores teria jogado um corpo em direção à vítima que foi até a outra lancha para “tirar satisfação”.

Neste momento Sheila foi agredida com socos e chutes no rosto e no corpo. O namorado dela, Lucas, também foi agredido. Os agressores, que são irmãos, deixaram o local e ainda não foram encontrados. Sheila foi atendida na unidade hospitalar e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis. Foto: Redes Sociais