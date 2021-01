Força-tarefa vai às ruas de VR para manutenção

A prefeitura de Volta Redonda já montou, no segundo dia do novo governo, uma força-tarefa na Secretaria de Infraestrutura trabalho de manutenção de ruas e avenidas da cidade. Nos dois primeiros dias já foram realizados serviços de roçada, capina, poda de árvores e tapa-buracos.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, ressaltou que, além de atender as solicitações de emergência, desde dezembro as equipes da pasta já estavam nas ruas para identificar os problemas e providenciar soluções rápidas neste início de ano.

“Estivemos nos bairros Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília, Voldac, Jardim Carolina e na Estrada Getulândia, no Roma. Realizamos a recuperação do asfalto nas ruas Waldir Sobreira Pires, Vicente de Paula e avenidas Beira-Rio, Belmonte, Santa Cruz e Manoel Guarani. Também houve a retirada de resíduos e entulhos em alguns locais da cidade, como na Via Sérgio Braga, próximo à linha férrea, e na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília”. (Fotos: Divulgação)