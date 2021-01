Carro capota na Dutra, em Barra Mansa

Um veículo Kia/Sportage, conduzido por um homem de 52 anos, sofreu um grave acidente por volta das 14 horas, no km 275, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi realizar uma ultrapassagem pela direita de um veículo Hyndai/Tucson e deparou com um caminhão que seguia pela faixa da direita.

Ao tentar retornar para a faixa da esquerda, forçando a passagem entre a Tucson e um caminhão, a Sportage veio a colidir lateralmente com a Tucson, vindo a capotar várias vezes parando apoiada sobre o teto na faixa da esquerda.

O condutor da Sportage, causador do acidente, sofreu lesões graves e foi socorrido por equipe de resgate da Nova Dutra para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Na Tucson seguia uma família de São Bernardo do Campo (SP), retornando de viagem a Macaé (RJ), mas, ninguém se feriu, tendo ocorrido apenas danos materiais no veículo.