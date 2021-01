Fogo atinge rodas de carreta em Engenheiro Passos, na Dutra

O fogo atingiu as rodas traseiras de um segundo bi-trem, de uma carreta carregada com etanol, no início da noite desta segunda-feira, por volta das 19h30mn, no km 331, sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

O incêndio ocorrido quase na divisa de Resende (RJ) com Queluz (SP). O motorista da carreta parou rapidamente no acostamento e não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e conseguiu debelar o fogo antes que atingisse o tanque de combustível.

A equipe PRF prestou atendimento preenchendo Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) devido ao transporte de produto perigoso. Não houve vazamento. A pista ficou interditada para que a equipe do Corpo de Bombeiros apagasse o fogo. Não houve congestionamento significativo.