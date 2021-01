Prefeitura de Volta Redonda reforça manutenção e limpeza no primeiro dia útil do ano 

Força-tarefa da secretaria de Infraestrutura age em diversas frentes

No primeiro dia útil do governo do prefeito Antonio Francisco Neto, equipes da secretaria municipal de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) reforçaram os trabalhos de manutenção pela cidade.

Uma força-tarefa foi montada nos primeiros dias da nova administração e nesta segunda-feira, dia 4, os trabalhos realizados envolveram tapa-buraco, além de manutenção e limpeza em diversos bairros.

Pela manhã, a operação tapa-buraco foi realizada no bairro Aterrado. As vias atendidas foram a Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, a Avenida Paulo de Frontin e a Ponte Pequetito Amorim, que liga o Aterrado ao bairro Niterói. O serviço de capina aconteceu na Rua Artur Luiz Correia, no Barreira Cravo, e na Rua 535 e vias próximas nos bairros Jardim Paraíba e Aterrado.

“Estamos com a estrutura da secretaria voltada para atender as prioridades e o trabalho não para. Aos poucos vamos chegando a todos os bairros e melhorando os espaços públicos”, explicou o secretário de Infraestrutura, Jerônimo Teles.

Fim de semana nas ruas

No fim de semana, as equipes percorreram mais de 15 bairros no sábado e no domingo, efetuando limpeza e manutenção de vias e outros espaços públicos. No Retiro, os trabalhos aconteceram na Rua Pitágoras, na Avenida Waldir Sobreira Pires, em diversos pontos da Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, além da Avenida Antônio de Almeida, incluindo o trecho no cruzamento com a Rua Santa Cruz.

No bairro Belmonte, os serviços foram realizados em dois trechos da Avenida Adalberto de Barros Nunes – esquina com Avenida dos Mineiros e em frente à bomba do Saae-VR.

As equipes atenderam ainda outros pontos da cidade como: ruas 26 e 19 na Vila Santa Cecília; Rua 12 de Outubro, esquina com Dioneia Faria, no Aterrado; o Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga o Aterrado à Avenida Amaral Peixoto, no Centro; a Rua Vicente de Paula, no bairro Niterói; no trevo próximo ao Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo; na Rodovia dos Metalúrgicos.

Os trabalhos da secretaria de Infraestrutura também foram executados nos bairros Barreira Cravo, Santa Cruz, Voldac, Volta Grande, Santo Agostinho, Sessenta, Bela Vista, Jardim Amália e Roma.