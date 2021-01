Rodrigo Drable e Sérgio Gomes visitam UPA e Centro de Tratamento da Covid-19

Barra Mansa mantém rede de atendimento público à saúde estruturada e se prepara para vacinação contra o novo Coronavírus

O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable e o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, iniciaram as atividades do primeiro dia do segundo mandato do Executivo com força total. Logo cedo, eles visitaram a UPA Centro (Unidade de Pronto Atendimento) e o Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste.

De acordo com Rodrigo a visitação teve o objetivo de verificar a crescente demanda nos atendimentos voltados ao combate do novo Coronavírus. “Este excesso de serviços é decorrente, em grande parte, da deficiência da assistência em saúde de Volta Redonda. Infelizmente, o governo passado num ato de tamanha irresponsabilidade não cuidou da saúde como deveria. Mas agora em 2021, tenho certeza que meu amigo e prefeito Antônio Francisco Neto vai colocar a situação nos eixos e já de antemão afirmo que Barra Mansa não vai recusar atender a pacientes da nossa cidade vizinha”, destacou.

O prefeito disse ainda que a prioridade do município neste início de ano é manter a rede de saúde estruturada para atender os casos positivos da Covid-19 e a preparação para o início da vacinação contra o vírus. “Estamos começando 2021 com o pé direito e acompanhando as unidades de saúde”.

Sérgio Gomes analisou que o fim de ano foi de movimento intenso. “Apesar disso, o trabalho que realizamos na rede de saúde permitiu a reestruturação do setor para o período da pandemia. Assim, felizmente continuamos com leitos e respiradores à disposição. Nosso CTI está ocupado por pacientes com outras doenças, como cardiovasculares e acidentes de trânsito”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas