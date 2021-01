Rodrigo Drable faz pronunciamento em primeiro dia de expediente na sede da prefeitura

Em sua fala, chefe do Executivo destacou as dificuldades enfrentadas nos últimos quatro anos e pediu comprometimento com a população

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com a vice-prefeita Fátima Lima, iniciou o primeiro dia de expediente no Executivo municipal com um pronunciamento para os servidores públicos, colaboradores, presidentes de associações de moradores, vereadores e lideranças. O encontro aconteceu no pátio da prefeitura, respeitando os protocolos de combate à Covid-19.

Drable começou a fala agradecendo a confiança da população no trabalho realizado nos últimos quatro anos. “Para mim é uma alegria que vocês não imaginam, nós estarmos reunidos aqui como aconteceu em 2017, mas principalmente porque o povo, avaliando o nosso trabalho, decidiu que nós estaríamos aqui hoje, de novo. Não foi só a nossa vontade, foi a de 52% da população de Barra Mansa”.

Entre os assuntos apresentados, Drable lembrou os desafios do mandato anterior. “Nós enfrentamos quatro anos de muita dificuldade. Os salários estavam atrasados, as pessoas perguntando que dia iam receber e nós não tínhamos a menor expectativa do que responder. O cenário hoje é bem diferente”.

Drable também destacou a mudança no sistema da saúde do município. “Há quatro anos nossa rede de saúde estava parada e o barra-mansense pedia para ser atendido em Volta Redonda. Eu estou vindo agora do Centro de Triagem e Tratamento Covid-19 e estive mais cedo na Upa Centro e está cheio de gente de Volta Redonda pedindo para ser atendido em Barra Mansa. Isso mostra que o fluxo mudou e que o município cumpre sua função de atender o nosso povo e também de estender a mão para a cidade vizinha que enfrentou um momento de muita dificuldade”.

Durante sua fala, o prefeito reiterou a importância do cuidado com a população. “O nosso objetivo é atender bem a população. Isso deve ficar claro para todos nós. Quem decidiu que estaríamos aqui foi essa população que temos a obrigação de atender”.

Rodrigo Drable agradeceu o trabalho e apoio da vice-prefeita Fátima Lima e pontuou a necessidade do trabalho em equipe. “Barra Mansa vai avançar se estivermos de braços dados e se a população entender as dificuldades que nós vivemos. As soluções passam por caminharmos juntos. Vamos ter dificuldades na administração, é óbvio. Têm problemas na cidade que a gente não vai conseguir resolver. Mas o que não pode faltar em momento algum é a vontade e determinação de fazer o nosso melhor, o tempo todo, para as coisas darem certo. É o sentimento de confiança que deve ser reforçado a cada dia. Só se tivermos essa relação entre nós e a população é que as coisas vão dar certo”.

O prefeito concluiu. “O problema da cidade não é meu, não é seu individualmente. Ele é nosso. A gente resolve o problema olhando para ele, aceitando a dificuldade imposta e administrando para achar a melhor solução, que pode não ser a que nós gostaríamos, mas tem que ser a possível, a rápida, com objetividade. Foi assim que nós fizemos até aqui e assim que temos a obrigação de fazer nos próximos quatro anos para as coisas darem certo”.

A vice-prefeita Fátima Lima expressou sua felicidade e reiterou o seu compromisso com o município. “Quero falar da minha gratidão de estar de novo aqui, com o prefeito Rodrigo Drable e com a Câmara de Vereadores, nos colocando à disposição da população de Barra Mansa. Se tudo aconteceu como foi falado é porque a população acreditou em nós e isso traz muita responsabilidade. É com essa responsabilidade que quero estar ao lado do prefeito e da Câmara, trabalhando para a nossa cidade crescer e avançar”. Fotos: Paulo Dimas, Chico Assis e Felipe Vieira