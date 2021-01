Saae pede que moradores poupem água devido rompimento de tubulação em BM

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informa que durante o reparo na linha férrea, a empresa responsável pelo serviço rompeu acidentalmente a tubulação que distribui água para grande parte da cidade. O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (04), na altura do Parque da Cidade e resultou na suspensão do fornecimento de água nas seguintes localidades:

Abelhas II, Ano Bom, Bocaininha, Boa Sorte, Bom Pastor, Cantagalo, Cotiara, Getúlio Vargas, Goiabal, Jardim Alice, Jardim Boa Vista, Jardim Central, Jardim Monique, Jardim primavera, Jardim Roselândia, KM 04, Loteamento Entanha, Loteamento Harmonia, Loteamento Jardim Marilú, Loteamento Santa Lúcia, Loteamento Santa Maria I,II e III, Loteamento São Paulo, Loteamento São Vicente, Loteamento Sofia, Morada da Colônia I e II, Morada do Vale, Morada Verde, Nossa Senhora de Fátima, Nova Esperança, Parque Independência, Piteiras, Roselândia, Santa Clara, Santa Isabel, São Domingos, São Francisco de Assis, São Genaro, São Judas Tadeu, São Luís, São Pedro, São Silvestre, Saudade, Siderlândia, Vila Independência, Vale do Paraíba, Vila Brígida, Vila Coringa, Vila Delgado, Vila Maria, Vila Nova, Vila Orlandélia, Vila principal, Vila Ursulino, Village do Sol e Vista Alegre.

As equipes já estão no local providenciando o reparo. O Saae-BM pede a compreensão dos usuários e o uso consciente da água até que o dano seja sanado. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (24) 3512-4333.