Homem baleado no Jardim Cidade do Aço morre no HSJB

O homem baleado na madrugada do último domingo, no Bloco 6, da Servidão G, no bairro Jardim Cidade do Aço, morreu na madrugada desta terça-feira, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Rondinele de Souza Gonçalves, de 35 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não tem detalhes do crimie. Os policiais militares foram ao hospital, mas não conseguiram falar com a vítima que estava sendo submetido a uma cirurgia de emergência.

No lugar onde ele foi atingido pelos disparos, foram recolhidos três projéteis calibre .40.