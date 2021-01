Homem é baleado no bairro Alto dos Passos, em Resende

Um homem, que não teve o nome divulgado, sofreu uma tentativa de homicídio no final da tarde desta segunda-feira na Rua Senhor dos Passos, no bairro Alto dos Passos, em Resende. Policiais militares foram acionados e no local foram informados de que a vítima tinha sido socorrida e levada para o Hospital de Emergência, com ferimentos na mão e na barriga. No hospital, o homem informou aos agentes que estava na rua quando homens desceram de um carro e dispararam contra ele.

Os suspeitos estavam encapuzados e ele não teve como descrever os dois criminosos.