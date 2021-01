Moradoras de rua brigam e um delas foi esfaqueada na cabeça

Uma briga entre duas moradoras de rua terminou com uma delas, de 24 anos, ferida na cabeça com golpes de facão. O caso ocorreu no final da noite passada, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Policiais militares que faziam patrulhamento no local viram uma mulher, de 35 anos, portando um facão e a abordaram. Logo após, encontraram a jovem ferida. Ela foi levada ao Hospital São João Batista, onde recebeu atendimento.

Em seguida, as duas foram levadas para a delegacia de polícia, no Aterrado, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Depois de ouvidas, elas foram liberadas.