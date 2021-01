Policiais militares estavam em patrulhamento esta terça-feira, quando depararam com um menor de idade, de 16anos, na Avenida B, no bairro Freitas Soares, em Porto Real.

Os agentes fizeram a abordagem e com o menor foram apreendidos 16 pedras de crack.

O menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Porto Real.