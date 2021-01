Ponto de Ônibus da Tarifa Comercial Zero é alvo de vandalismo

O ponto de ônibus do Tarifa Comercial Zero foi alvo de vandalismo na madrugada desta terça-feira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O ponto amanheceu com a parte da cobertura de acrílico quebrada. Câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos autores do vandalismo. A prefeitura emitiu uma nota informando que o projeto Tarifa Comercial Zero retorna na quarta-feira.

Abaixo a nota emitida pela prefeitura de Volta Redonda

“A Prefeitura de Volta Redonda esclarece que o projeto Tarifa Comercial Zero retorna ao seu funcionamento parcial nesta quarta-feira, dia 06, com pelo menos dois veículos. A tendência é que seja normalizado ao longo da semana. A Prefeitura informa que segue com ajustes para equacionar as finanças do município e lamenta qualquer tipo de transtorno ainda que momentâneo”, disse o governo em comunicado.