Prefeitura de Resende abre processo seletivo para médico do programa saúde da família 

A inscrição pode ser feita até o próximo dia 8 de janeiro presencialmente no pátio administrativo da Prefeitura

A Prefeitura de Resende abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de médicos para atuarem no Programa Estratégia Saúde da Família (PSF), durante o período de 12 meses, no município. Os interessados devem entregar a ficha de inscrição, currículo e documentos comprobatórios até a próxima sexta-feira, dia 8 de janeiro, das 13h às 16h, de forma presencial na Diretoria de Gestão de Pessoas, situada no pátio administrativo da prefeitura, no bairro Jardim Jalisco.

A contratação imediata é devido a necessidade temporária de profissionais para que tenha a continuidade dos serviços públicos oferecidos à população na área da saúde. A gestão municipal ressalta que para que as contratações sejam efetivadas serão necessários a escolaridade exigida e são aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente.

Para participar do processo seletivo, os médicos interessados devem seguir alguns requisitos: ser brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; os homens estarem quite com o Serviço Militar; apresentar os documentos de RG e CPF; comprovante de residência; e principalmente possuir diploma correspondente ao cargo. Vale destacar também que a inscrição não será cobrada.

A seleção dos candidatos para o PSF será feita pela contagem de pontos através de critérios e documentos como: diplomas de Especialização, Mestrado e Doutorado; cursos relacionados à área, concluídos a partir de 2010; tempo de serviço na função que concorre; e tempo de serviço na administração pública.

Vale ressaltar que os inscritos no processo seletivo devem sempre acompanhar todas as etapas no Boletim Oficial da Prefeitura. A convocação dos selecionados irá obedecer a ordem de classificação final e os escolhidos serão chamados pelo e-mail e telefone informados no currículo. Caso o médico escolhido não compareça no prazo de 1 dia útil após a convocação, será considerado desistente.

Todas as informações sobre o processo seletivo para médicos do PSF e as folhas de inscrição estão no Boletim Oficial da Prefeitura de n°065, do dia 27 de novembro de 2020.