Prefeitura reforma trecho do Córrego Secades em Volta Redonda 

Equipes da secretaria de Infraestrutura estão recuperando muro que cedeu por conta das chuvas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), realizou nesta terça-feira, dia 5, o trabalho preventivo de recuperação de um trecho do Córrego Secades, no bairro São Lucas. O muro de contenção do local cedeu no início de dezembro, colocando em risco a segurança da rua.

De acordo com a responsável pela obra, Poliana Aparecida Moreira Gama, o muro que havia no local não estava no padrão correto e se rompeu.

“Preparamos o local e estamos recuperando o muro, recompondo, utilizando pedra marroada, própria para construção civil, e concretando. O objetivo é prevenir para que a chuva não prejudique e a rua possa ceder”, explicou Poliana.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nesta quarta-feira. O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou o esforço das equipes.

“Mesmo com toda a dificuldade de recursos, estamos conseguindo dar início ao processo de reconstrução de nossa cidade. Para isso, estamos contando com uma equipe dedicada, empenhada e criativa para atender a população”, afirmou Neto. Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR