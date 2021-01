Barra Mansa perde para Campo Grande pela Série B2

Na tarde desta quarta-feira (6 de janeiro), o Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Campo Grande pela quinta rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Em partida realizada no Ítalo Del Cima, no Rio de Janeiro, a equipe barra-mansense foi derrotada por 2 a 0 e viu suas chances de acesso à Série B1 ficarem mais distantes.

No primeiro tempo, a equipe barra-mansense até demonstrou um futebol melhor, obtendo mais oportunidades ofensivas do que o adversário. Mas foi no segundo tempo que a partida foi decidida a favor do Campo Grande. O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Tilipe que, após confusão na área, finalizou de cabeça no canto do gol do goleiro Adalberto. Logo em seguida, o Leão do Sul teve o lateral Hércules expulso após sofrer a falta, mas deixar a perna no adversário. O segundo gol do Campo Grande saiu em jogada individual do atacante Ity, que driblou dois e bateu de canhota, da entrada da área.

Com o resultado negativo, o Barra Mansa passou a ocupar a quinta colocação no grupo B, com seis pontos, atrás de Tigres, 7 de Abril, Ceres e Casimiro de Abreu. Na classificação geral, o Leão se encontra na oitava colocação, com 17 pontos, e com chances pequenas de se classificar.

Na próxima rodada, o Barra Mansa encara o Itaboraí Profute no sábado (9 de janeiro), às 15h. A partida será no estádio do Trabalhador, em Resende, com mando de campo do Barra Mansa. Segundo à assessoria do clube, a mudança de local foi necessária por conta das condições do gramado.

Demais jogos da rodada:

Bela Vista 1×4 Barcelona; Queimados 2×1 Mesquita; Carapebus 0x1 Araruama; Profute 1×3 Tigres; Barra da Tijuca 6×1 Casimiro de Abreu; Mageense 1×4 Ceres; Pérolas Negras 2×0 7 de Abril.

Classificação do Grupo B (returno):

1º. Tigres: 11 pontos;

2º. 7 de Abril: 10;

3º. Ceres: 10;

4º. Araruama: 7;

5º. Barra Mansa: 6;

6º. Barcelona: 4;

7º. Casimiro de Abreu: 4;

8º. Mesquita: 0.

* Classificam os dois melhores para a semifinal do returno.

Classificação Geral:

1º. Pérolas Negras: 26; 2º. 7 de Abril: 25; 3º. Carapebus: 24 pontos**; 4º. Campos Grande: 23; 5º. Tigres e Barra da Tijuca: 22; 7º. Araruama: 18; 8º. Barra Mansa: 17; 9º. Casimiro de Abreu: 16; 10º. Ceres: 15; 11º. Mageense e Queimados: 13; 13º. Profute e Barcelona: 10; 15º. Bela Vista: 7; 16º. Mesquita: 2.

** O Carapebus já garantiu o acesso à Série B1 por ter conquistado o primeiro turno.

Por Diogo de Oliveira Paula/Postado por Diogo de Oliveira Paula