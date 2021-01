Brizola será sepultado no Portal da Saudade

O corpo de Sebastião Bevace Sobrinho, o cabeleireiro conhecido na região como Brizola, de 78 anos, que estava internado no Hospital São João Batista vai ser sepultado nesta quarta-feira, às 8h30min, no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

Brizola, que era proprietário do Salão de Beleza Brizola, foi atropelado por um veículo na Avenida Amaral Peixoto, na confluência com a Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no acesso ao São Geraldo. No dia do atropelamento, Brizola foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista. Brizola morreu nesta terça-feira, por volta das 14 horas. O corpo de Brizola já deixou o IML (Instituto Médico Legal).