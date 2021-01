Homem é assaltado e tem caminhonete e R$ 10 mil roubados no bairro Monte Cristo

Um homem, de 54 anos, foi assaltado na noite desta quarta-feira (6) por um bandido armado com uma pistola, em Barra Mansa.

De acordo com a vítima, o ladrão tocou a campainha de sua residência, na Rua Candido Theodoro de Souza, no bairro Monte Cristo. Ao atender, o criminoso disse que estava querendo comprar a sua caminhonete Nissan Frontier branca LMI-8j63. A vítima contou no boletim de ocorrência que deixou o homem entrar e, ao entrar, anunciou o assalto.

Armado com uma pistola, a vítima contou que o ladrão disse que sabia de tudo, e ordenou que ele entregasse o dinheiro referente a venda de um caminhão.

A vítima contou que o criminoso levou R$ 10 mil, um cordão de ouro, e a caminhonete, fugindo em direção a Rodovia Presidente Dutra.

O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. Até o momento, o ladrão não havia sido encontrado. Matéria: Felipe Cury/Informa Cidade